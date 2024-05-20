Квартиру с хамамом продают за 45 млн рублей в Новосибирске

Владельцы просят за нее 45 миллионов рублей. Недвижимость находится на втором этаже и имеет светлый интерьер. В описании указано, что в ней есть гостиная, объединенной с кухней и столовой, несколько спален, гардеробных и хамам. Мебель в квартире выполнена в светлых тонах и лаконичном стиле. Использованы нежные оттенки. Также имеется зона для стирки.