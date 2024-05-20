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Квартиру с хамамом продают за 45 млн рублей в Новосибирске

В помещениях выполнен дизайнерский ремонт.

Источник: ЦИАН

В Новосибирске на сайте объявлений выставили на продажу четырехкомнатную квартиру площадью 123 кв.м. Она расположена в жилом комплексе «Кедровый».

Владельцы просят за нее 45 миллионов рублей. Недвижимость находится на втором этаже и имеет светлый интерьер. В описании указано, что в ней есть гостиная, объединенной с кухней и столовой, несколько спален, гардеробных и хамам. Мебель в квартире выполнена в светлых тонах и лаконичном стиле. Использованы нежные оттенки. Также имеется зона для стирки.

Отмечается, что ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту. Квартира продается вместе с местом в подземном паркинге, однако его стоимость не включена в цену жилья.

Напомним, в Новосибирске элитную квартиру возле НОВАТа продают за 22 млн рублей.

недвижимость