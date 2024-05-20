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Погорельцы из братской Вихоревки получат новые квартиры

Жители города Вихоревка Братского района, которые лишились домов в результате пожаров 6 мая, получат квартиры.

Источник: Соцсети

Новое жилье для погорельцев предоставит компания «Битривер», с которой мэр района Александр Дубровин и сенатор РФ Андрей Чернышев договорились о социальном партнёрстве, а губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — инициативу одобрил.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат регионального Заксобра Елена Крыжановская, уточнив, что всего будет куплено 14 квартир.

«Для справки: в Вихоревке от огня пострадало 34 домовладения. Из них 14 полностью уничтожены огнем. Без крова остались по уточненным данным 45 человек, в том числе 13 детей», — написала парламентарий, уточнив, что «квартиры подобраны, началось оформление документов».

недвижимость