Погорельцы из братской Вихоревки получат новые квартиры

«Для справки: в Вихоревке от огня пострадало 34 домовладения. Из них 14 полностью уничтожены огнем. Без крова остались по уточненным данным 45 человек, в том числе 13 детей», — написала парламентарий, уточнив, что «квартиры подобраны, началось оформление документов».