Погорельцы из братской Вихоревки получат новые квартиры

Новое жилье для погорельцев предоставит компания «Битривер», с которой мэр района Александр Дубровин и сенатор РФ Андрей Чернышев договорились о социальном партнёрстве, а губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — инициативу одобрил.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат регионального Заксобра Елена Крыжановская, уточнив, что всего будет куплено 14 квартир.
«Для справки: в Вихоревке от огня пострадало 34 домовладения. Из них 14 полностью уничтожены огнем. Без крова остались по уточненным данным 45 человек, в том числе 13 детей», — написала парламентарий, уточнив, что «квартиры подобраны, началось оформление документов».