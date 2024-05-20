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Состояние дорог на севере Иркутской области проверил региональный министр транспорта

Более 1,2 тысяч километров проехал министр транспорта Приангарья вместе с коллегами из дорожных служб. Глава областного Минтранса проверил состояние дорог Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, Жигалово — Казачинское, Усть-Кут — Киренск и Усть-Кут — Уоян. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Иркутской области.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Эти дороги задействованы при строительстве газопровода «Сила Сибири» и интенсивность на них значительно выросла по сравнению с предыдущими годами, — рассказал Максим Лобанов. — Основание дорог не было рассчитано на такие нагрузки, и на многих участках нарушалось транспортно-эксплуатационное состояние. Мы достигли определенных договоренностей, теперь здесь идут ремонты за счет тех коммерческих структур, которые наиболее активно их используют.

В 2022 году проводилось подобное исследование указанных дорог, тогда их состояние признали неудовлетворительным. Специалисты провели диагностику дорог, и уже в 2023 году компания «Газпром Инвест» и Дорожная служба Иркутской области провели работы на протяжённости более 400 километров. Более миллиона кубических метров инертного материала использовали для укрепления основания дорог, отсыпки покрытий и замены слабых грунтов. Тем не менее, ещё предстоит большая работа, чтобы сделать транспортное сообщение от Иркутска до Усть-Кута надёжным и бесперебойным.

Отдельного внимания требуют участки дороги от Окунайского до Магистрального, здесь имеются дефекты асфальтобетонного покрытия. А также дорога от Небеля до Магистрального. Восстановление асфальта на этих участках поставлено в план текущего года, — отметил региональный министр транспорта. — Остается актуальной и тема по обеспыливанию дорог с переходным типом покрытия, поставил дорожникам задачу в ближайшее время решить данный вопрос.

Часть работ по ремонту на дорогах севера Приангарья выполняется по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». К примеру, в рамках этого проекта ведётся капитальный ремонт моста через реку Лену в Усть-Куте, ремонт моста через реку Каменку, а также ремонт ряда отрезков дорог. На них, как правило, восстанавливают асфальтобетонное покрытие.