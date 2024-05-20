Состояние дорог на севере Иркутской области проверил региональный министр транспорта

Эти дороги задействованы при строительстве газопровода «Сила Сибири» и интенсивность на них значительно выросла по сравнению с предыдущими годами, — рассказал Максим Лобанов. — Основание дорог не было рассчитано на такие нагрузки, и на многих участках нарушалось транспортно-эксплуатационное состояние. Мы достигли определенных договоренностей, теперь здесь идут ремонты за счет тех коммерческих структур, которые наиболее активно их используют.
В 2022 году проводилось подобное исследование указанных дорог, тогда их состояние признали неудовлетворительным. Специалисты провели диагностику дорог, и уже в 2023 году компания «Газпром Инвест» и Дорожная служба Иркутской области провели работы на протяжённости более 400 километров. Более миллиона кубических метров инертного материала использовали для укрепления основания дорог, отсыпки покрытий и замены слабых грунтов. Тем не менее, ещё предстоит большая работа, чтобы сделать транспортное сообщение от Иркутска до Усть-Кута надёжным и бесперебойным.
Часть работ по ремонту на дорогах севера Приангарья выполняется по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». К примеру, в рамках этого проекта ведётся капитальный ремонт моста через реку Лену в Усть-Куте, ремонт моста через реку Каменку, а также ремонт ряда отрезков дорог. На них, как правило, восстанавливают асфальтобетонное покрытие.