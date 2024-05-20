Состояние дорог на севере Иркутской области проверил региональный министр транспорта

В 2022 году проводилось подобное исследование указанных дорог, тогда их состояние признали неудовлетворительным. Специалисты провели диагностику дорог, и уже в 2023 году компания «Газпром Инвест» и Дорожная служба Иркутской области провели работы на протяжённости более 400 километров. Более миллиона кубических метров инертного материала использовали для укрепления основания дорог, отсыпки покрытий и замены слабых грунтов. Тем не менее, ещё предстоит большая работа, чтобы сделать транспортное сообщение от Иркутска до Усть-Кута надёжным и бесперебойным.