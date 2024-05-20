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Компанию-застройщика из Приангарья будут судить за нарушения миграционного законодательства

В Иркутской области возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Источник: AP 2023

Предварительно установлено, что гражданин Узбекистана организовал нелегальный приезд других граждан этого государства в Иркутскую область. Они приезжали в Жигаловский район и работали в компании, которая вела на этой территории строительство. Всего на стройплощадке было 70 иностранных граждан, у 38 из них не было документов, подтверждающих право на пребывание в России. Шестеро мигрантов работали на стройке без патентов. Более 20 мигрантов допустили иные нарушения миграционного законодательства.

Компанию-застройщика за привлечение на работу нелегалов оштрафовали на 1,25 миллиона. Гражданина Узбекистана, который организовал приезд нелегалов, заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати, это именно те мигранты, которые конфликтовали с местными жителями в марте 2024 года.