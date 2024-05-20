Компанию-застройщика из Приангарья будут судить за нарушения миграционного законодательства

Предварительно установлено, что гражданин Узбекистана организовал нелегальный приезд других граждан этого государства в Иркутскую область. Они приезжали в Жигаловский район и работали в компании, которая вела на этой территории строительство. Всего на стройплощадке было 70 иностранных граждан, у 38 из них не было документов, подтверждающих право на пребывание в России. Шестеро мигрантов работали на стройке без патентов. Более 20 мигрантов допустили иные нарушения миграционного законодательства.