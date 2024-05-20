Министр экономики Чеботарь назвал впечатляющим рост ВВП Беларуси до 105,1%

Глава Минэкономики объяснил, что к уровню 2023-го белорусский ВВП прирос на целый пункт, что является достаточно приемлемым за месяц. Чеботарь рассказал, что в экономических отраслях «прибавляют все». Особенно растут сектора, на которые была сделана ставка: высокотехнологичная промышленность, производство транспортных средств, переработка древесины, целлюлозно-бумажная промышленность. При этом он заметил, что целлюлозно-бумажная промышленность вышла из кризиса, и сейчас здесь наблюдается поступательное наращивание объемов.