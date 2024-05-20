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Министр экономики Чеботарь назвал впечатляющим рост ВВП Беларуси до 105,1%

Глава Минэкономики назвал самые продуктивные для роста ВВП Беларуси отрасли.

Источник: Комсомольская правда

Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь рассказал об отраслях, которые внесли наибольший вклад в рост валового внутреннего продукта страны, сообщает «Беларусь 1».

При этом Чеботарь назвал впечатляющими результаты по ВВП Беларуси за январь-апрель 2024-го.

— Результаты за 4 месяца впечатляющие. Они вполне нас удовлетворяют, рост ВВП — 105,1%, — прокомментировал он.

Глава Минэкономики объяснил, что к уровню 2023-го белорусский ВВП прирос на целый пункт, что является достаточно приемлемым за месяц. Чеботарь рассказал, что в экономических отраслях «прибавляют все». Особенно растут сектора, на которые была сделана ставка: высокотехнологичная промышленность, производство транспортных средств, переработка древесины, целлюлозно-бумажная промышленность. При этом он заметил, что целлюлозно-бумажная промышленность вышла из кризиса, и сейчас здесь наблюдается поступательное наращивание объемов.

Еще Чеботарь рассказал, что наибольший вклад в рост ВВП Беларуси за четыре месяца внесла промышленность, где прирост превысил 7%.

— В сумме это почти 70 миллиардов белорусских рублей. В целом устойчивая динамика наблюдается с начала 2024 года по всем отраслям, — указал он.

И добавил, что строительная отрасль добавила 9% в январе-апреле. Стоит задача для сельского хозяйства — прирасти в экспорте на 9 миллиардов белрублей.

Еще прибавляют коммерческие инвестиционные проекты, работающие во всех регионах страны с 2023-год и прирастают понемногу IT-отрасли.

— В пределах двух последних месяцев такой прирост составил в численности занятых, а это, соответственно, положительный вклад в ВВП, — заключил Чеботарь.

экономика