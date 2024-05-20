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Министр экономики сказал о росте пенсий, зарплат и склонности белорусов тратить

В Минэкономики оценили рост пенсий, зарплат и склонность белорусов тратить деньги.

Источник: Комсомольская правда

Министр экономики Юрий Чеботарь высказался на «Беларусь 1» о росте пенсий, зарплат и склонности белорусов тратить деньги.

В целом, глава Минэкономики обратил внимание на положительные результаты в плане потребления на рынке и низкую инфляцию.

— Инфляция существенно ниже наших плановых прогнозов — по четырем месяцам 102,7, — рассказал он.

И также министр экономики указал на рост реальных доходов населения Беларуси на 9%.

— Средняя зарплата превысила 2 тысячи белорусских рублей, отмечается рост пенсий, — подчеркнул глава Минэкономики.

При этом Чеботарь оценил способности белорусов к денежным тратам.

— Население сегодня склонно тратить. Мы видим существенный прирост по розничному товарообороту, — указал министр.

А резюмируя, добавил, что это происходит благодаря социальной политике, проводимой государством.

экономика