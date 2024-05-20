Министр экономики сказал о росте пенсий, зарплат и склонности белорусов тратить

Министр экономики Юрий Чеботарь высказался на «Беларусь 1» о росте пенсий, зарплат и склонности белорусов тратить деньги.
В целом, глава Минэкономики обратил внимание на положительные результаты в плане потребления на рынке и низкую инфляцию.
— Инфляция существенно ниже наших плановых прогнозов — по четырем месяцам 102,7, — рассказал он.
И также министр экономики указал на рост реальных доходов населения Беларуси на 9%.
— Средняя зарплата превысила 2 тысячи белорусских рублей, отмечается рост пенсий, — подчеркнул глава Минэкономики.
При этом Чеботарь оценил способности белорусов к денежным тратам.
— Население сегодня склонно тратить. Мы видим существенный прирост по розничному товарообороту, — указал министр.
А резюмируя, добавил, что это происходит благодаря социальной политике, проводимой государством.