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Названы зарплаты главных врачей больниц Волгоградской области

Руководители, их заместители и главные бухгалтеры медучреждений региона отчитались о своих заработках в 2023 году.

Информация появилась на сайте комитета здравоохранения.

В прошлом году средняя месячная зарплата глав волгоградских больниц составила около 100 тыс. рублей. Самые большие доходы зафиксировали в крупных медицинских комплексах регионального значения.

Главному врачу областной клинической больницы № 1 Наталии Кушнирук каждый месяц перечисляли за работу по 186,6 тыс. рублей. 182,9 тыс. рублей в месяц получала руководитель клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 Волгограда Марина Королева.

Главврач больницы № 7 Наталья Панина каждый месяц зарабатывала по 169 тыс. рублей. Анатолий Калмыков, главврача больницы № 15, задекларировал доход в 146 тыс. рублей в месяц.

Константин Позднышев, главный врач Волжской клинической больницы № 1 имени Фишера, отчитался о зарплате в размере 146 тыс. рублей. Татьяна Веровская, возглавляющая Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2, получала в прошлом году по 132 тыс. рублей ежемесячно.

Руководитель Михайловской ЦРБ Вячеслав Буянов отчитался о доходе в размере 116 тыс., а главврач Фроловской ЦРБ Татьяна Борощук — о 104 тыс. рублей. Главный врач Калачевской ЦРБ Виктор Бессолов задекларировал 102 тыс. рублей в месяц.

Меньше всех получил руководитель Волгоградского медицинского научного центра Григорий Снигур — всего 39 тыс. рублей.