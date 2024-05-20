Названы зарплаты главных врачей больниц Волгоградской области

Информация появилась на сайте комитета здравоохранения.
В прошлом году средняя месячная зарплата глав волгоградских больниц составила около 100 тыс. рублей. Самые большие доходы зафиксировали в крупных медицинских комплексах регионального значения.
Главному врачу областной клинической больницы № 1 Наталии Кушнирук каждый месяц перечисляли за работу по 186,6 тыс. рублей. 182,9 тыс. рублей в месяц получала руководитель клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 Волгограда Марина Королева.
Главврач больницы № 7 Наталья Панина каждый месяц зарабатывала по 169 тыс. рублей. Анатолий Калмыков, главврача больницы № 15, задекларировал доход в 146 тыс. рублей в месяц.
Константин Позднышев, главный врач Волжской клинической больницы № 1 имени Фишера, отчитался о зарплате в размере 146 тыс. рублей. Татьяна Веровская, возглавляющая Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2, получала в прошлом году по 132 тыс. рублей ежемесячно.
Руководитель Михайловской ЦРБ Вячеслав Буянов отчитался о доходе в размере 116 тыс., а главврач Фроловской ЦРБ Татьяна Борощук — о 104 тыс. рублей. Главный врач Калачевской ЦРБ Виктор Бессолов задекларировал 102 тыс. рублей в месяц.
Меньше всех получил руководитель Волгоградского медицинского научного центра Григорий Снигур — всего 39 тыс. рублей.