Как казахстанцам, потерявшим работу, не остаться совсем без денег

В ведомстве напомнили, что уволенные работники могут получать социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в размере до 45% от потерянного дохода.