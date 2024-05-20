Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 мая

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 443,80 тенге, продажи — 445,42 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 442,00 тенге, продают по 446,87 тенге.