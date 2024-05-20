Краевое минимущество требует от экс-депутата освободить землю под магазином

Как указано в картотеке Арбитражного суда Пермского края, иск подан министерством 7 апреля и принят к производству. Других подробностей о деле в материалах на сайте суда пока нет. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в региональном минимуществе, требования истца связаны с устранением нарушений законодательства и необходимостью соблюдения градостроительных норм и правил при строительстве объектов. Речь идет о строительстве магазина на шоссе Космонавтов, 312, в деревне Хмели. Часть объекта расположена на участке, находящемся в региональной собственности. Другая часть строения размещается на территории Игоря Кульпина. Кроме того, разрешения на возведение магазина у ответчика нет.
«Строительство возможно только на оформленных в установленном порядке земельных участках при обязательном получении разрешения на строительство», — подчеркнули в минимуществе. Для устранения препятствий и восстановления прав Пермского края объект подлежит выносу за границы регионального участка, отметили в министерстве.
В пресс-службе арбитражного суда пояснили, что истец просит обязать ИП Игоря Кульпина устранить препятствия в пользовании и освободить земельный участок региона, занятый магазином. Требования обусловлены реконструкцией участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино.
Игорь Кульпин был депутатом гордумы в 2006—2011 годах. Сейчас является членом Общественной палаты Пермского края. Согласно данным Kartoteka.ru, господин Кульпин является руководителем регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», участником благотворительного фонда «Черный тюльпан» и других общественных организаций. В качестве ИП занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью, указан соучредителем ООО «Финансово-правовое агентство “Институт реализации права”».