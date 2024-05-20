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Краевое минимущество требует от экс-депутата освободить землю под магазином

Краевое минимущество обратилось в суд с исковым заявлением к бывшему депутату гордумы Игорю Кульпину.

Источник: AP 2023

Как указано в картотеке Арбитражного суда Пермского края, иск подан министерством 7 апреля и принят к производству. Других подробностей о деле в материалах на сайте суда пока нет. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в региональном минимуществе, требования истца связаны с устранением нарушений законодательства и необходимостью соблюдения градостроительных норм и правил при строительстве объектов. Речь идет о строительстве магазина на шоссе Космонавтов, 312, в деревне Хмели. Часть объекта расположена на участке, находящемся в региональной собственности. Другая часть строения размещается на территории Игоря Кульпина. Кроме того, разрешения на возведение магазина у ответчика нет.

«Строительство возможно только на оформленных в установленном порядке земельных участках при обязательном получении разрешения на строительство», — подчеркнули в минимуществе. Для устранения препятствий и восстановления прав Пермского края объект подлежит выносу за границы регионального участка, отметили в министерстве.

В пресс-службе арбитражного суда пояснили, что истец просит обязать ИП Игоря Кульпина устранить препятствия в пользовании и освободить земельный участок региона, занятый магазином. Требования обусловлены реконструкцией участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино.

Территория, на которой находится магазин Игоря Кульпина, имеет площадь 10 тыс. кв. м. Согласно кадастровой карте, участок предназначен для промышленных объектов. В сервисе 2ГИС указано, что на этой площадке размещаются три строения. Одно из них — административное здание с офисами компаний «Авто-Трейд», «Гидросервис», ТД «Воткинский кирпичный завод», интернет-магазина «Лесоруб59», а другие два — склады.

Игорь Кульпин был депутатом гордумы в 2006—2011 годах. Сейчас является членом Общественной палаты Пермского края. Согласно данным Kartoteka.ru, господин Кульпин является руководителем регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», участником благотворительного фонда «Черный тюльпан» и других общественных организаций. В качестве ИП занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью, указан соучредителем ООО «Финансово-правовое агентство “Институт реализации права”».