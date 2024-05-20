Краевое минимущество требует от экс-депутата освободить землю под магазином

Как указано в картотеке Арбитражного суда Пермского края, иск подан министерством 7 апреля и принят к производству. Других подробностей о деле в материалах на сайте суда пока нет. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в региональном минимуществе, требования истца связаны с устранением нарушений законодательства и необходимостью соблюдения градостроительных норм и правил при строительстве объектов. Речь идет о строительстве магазина на шоссе Космонавтов, 312, в деревне Хмели. Часть объекта расположена на участке, находящемся в региональной собственности. Другая часть строения размещается на территории Игоря Кульпина. Кроме того, разрешения на возведение магазина у ответчика нет.