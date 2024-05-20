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Работникам уральского завода выплатили более 24 млн рублей долгов по зарплате

На Среднем Урале прокуратура добилась погашения крупной задолженности по зарплате перед работниками завода.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об ООО «Камышловский завод “Урализолятор”. Проверка показала, что перед 157 сотрудниками организации образовалась задолженность по заработной плате за период с декабря 2023 по апрель 2024 года на сумму свыше 24 млн рублей.

Прокуратура внесла директору завода представление об устранении нарушений. Также были возбуждены административные дела.

Как добавили в ведомстве, после этого работникам была выплачена заработная плата, а также компенсация за ее задержку.