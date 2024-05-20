Работникам уральского завода выплатили более 24 млн рублей долгов по зарплате

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об ООО «Камышловский завод “Урализолятор”. Проверка показала, что перед 157 сотрудниками организации образовалась задолженность по заработной плате за период с декабря 2023 по апрель 2024 года на сумму свыше 24 млн рублей.