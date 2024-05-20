Власти Екатеринбурга закупят 40 новых трамваев в Тверской и Челябинской областях

По его словам, деньги на покупку будут выделены из бюджета Свердловской области по указанию губернатора Евгения Куйвашева. На сегодня в администрации собираются закупить в Челябинской области 15 трехсекционных трамваев у Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), а также приобрести в Тверской области 25 трамаваев у ООО «ПК Транспортные системы» (связано с «Трансмашхолдингом»).
Алексей Орлов также объяснил, что заказы от города «Уралтрансмашу» не поступают, поскольку предприятие занимается выполнением гособоронзаказа. «Не исключено, что и “Уралтрансмаша” будем заказывать. Сейчас там пока ресурса нет, они заняты немножко другими задачами», — сказал глава Екатеринбурга.
Кроме того, власти города собираются подать заявку на обновление парка трамваев и троллейбусов по федеральной программе, а также ждут ответа по поводу финансирования концессии трамвайной линии в Академическом районе для закупки 20 трамваев.
Ранее Алексей Орлов сообщил, что администрация планирует закупать трамваи на новом предприятии «Синара — Транспортные машины», также власти города купят новые трехсекционные трамваи «Кастор» у УКВЗ по цене более 100 млн руб. за единицу. Всего в парке Екатеринбурга находятся 450 трамваев, которые эксплуатируются в течение 40 лет.