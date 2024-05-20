Власти Екатеринбурга закупят 40 новых трамваев в Тверской и Челябинской областях

По его словам, деньги на покупку будут выделены из бюджета Свердловской области по указанию губернатора Евгения Куйвашева. На сегодня в администрации собираются закупить в Челябинской области 15 трехсекционных трамваев у Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), а также приобрести в Тверской области 25 трамаваев у ООО «ПК Транспортные системы» (связано с «Трансмашхолдингом»).