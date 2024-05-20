Как в Казахстане изменились цены на аренду коммерческой недвижимости

В годовой динамике среди помещений административно-офисного назначения офисы класса А подорожали на 3,9%, класса В — на 4,2%, класса С — на 5,8%, класса D — на 3,5%. Среди торговых помещений аренда магазинов выросла в цене на 4,5%, аренда аптек и бутиков в торговых домах и ТРЦ — на 2,3%, аренда киосков — на 0,7%. Среди пунктов общественного питания аренда столовых подорожала на 8,1%, кафе — на 5%, ресторанов — на 0,9%.