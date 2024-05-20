Министерству финансов добавили ряд функций

разработка и утверждение формы извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля; разработка и утверждение категории налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки; разработка и утверждение порядка, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции АПК организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами налогового органа; разработка и установление формы заявления об удержании ИПН, представленного налоговому агенту, по согласованию с МТСЗН; согласование ставок консульского сбора, разрабатываемых и утверждаемых МИД РК; разработка и определение порядка представления в налоговые органы сведений по земельным участкам, предназначенным для строительства объектов и сельхозназначения и не используемым в соответствующих целях; согласование порядка выявления земельных участков, не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства РК; установление совместно другими госорганами порядка и перечня представляемых органами государственных доходов сведений, составляющих налоговую тайну.