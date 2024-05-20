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Руководитель СК поручил разобраться с застройкой санатория в Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться с незаконной застройкой объекта культурного наследия в Сочи. Жительница курорта заявила, что производится незаконная застройка санатория «Красмашевский», говорится в публикации информационного центра федерального СК.

По словам заявительницы, в 2022 году было выдано разрешение на строительство многоэтажных гостиниц на территории исторического памятника. Санаторий находится в курортной зоне города, жители близлежащих домов не согласны с решением властей. Строительные работы тем не менее продолжаются.

В инфоцентре отметили, что ситуация ранее широко освещалась в СМИ и соцсетях. В краевом СУ СКР по данному факту расследуют уголовное дело. Господин Бастрыкин поручил разобраться, почему дело не продвигается, а также принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки с направлением в суд, о чем представить доклад.

О том, что сочинский санаторий «Красмашевский» реконструируют в пятизвездочный комплекс, стало известно в 2019 году. Процесс строительства Александр Бастрыкин взял на контроль весной 2023 года. Тогда сообщалось, что арендатор вместо обещанной реставрации зданий возводит отели.

СК