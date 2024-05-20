Руководитель СК поручил разобраться с застройкой санатория в Сочи

В инфоцентре отметили, что ситуация ранее широко освещалась в СМИ и соцсетях. В краевом СУ СКР по данному факту расследуют уголовное дело. Господин Бастрыкин поручил разобраться, почему дело не продвигается, а также принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки с направлением в суд, о чем представить доклад.