Руководитель СК поручил разобраться с застройкой санатория в Сочи

По словам заявительницы, в 2022 году было выдано разрешение на строительство многоэтажных гостиниц на территории исторического памятника. Санаторий находится в курортной зоне города, жители близлежащих домов не согласны с решением властей. Строительные работы тем не менее продолжаются.
В инфоцентре отметили, что ситуация ранее широко освещалась в СМИ и соцсетях. В краевом СУ СКР по данному факту расследуют уголовное дело. Господин Бастрыкин поручил разобраться, почему дело не продвигается, а также принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки с направлением в суд, о чем представить доклад.
О том, что сочинский санаторий «Красмашевский» реконструируют в пятизвездочный комплекс, стало известно в 2019 году. Процесс строительства Александр Бастрыкин взял на контроль весной 2023 года. Тогда сообщалось, что арендатор вместо обещанной реставрации зданий возводит отели.