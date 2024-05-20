Новый контейнерный международный маршрут пройдёт через Большой Уссурийский остров

— После пандемии заметно активизировался диалог между бизнесом Хабаровского края и китайскими партнерами. В рамках трехстороннего меморандума между Хабаровским краем и провинцией Гуандун и провинцией Хэйлунцзян развернули онлайн-платформу для представителей малого и среднего бизнеса наших регионов. На ней уже зарегистрировано 1292 компании. Более 100 заявок на покупку-продажу необходимой каждой из сторон продукции сейчас в работе, — добавила Мария Авилова.