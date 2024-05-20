Новый контейнерный международный маршрут пройдёт через Большой Уссурийский остров

В Харбине состоялась конференция по сотрудничеству между дальневосточными регионами и провинцией Хэйлунцзян в области логистики и цепочек поставок. Мероприятие прошло в рамках VIII Российско-китайского ЭКСПО, которое сейчас проходит в Китае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила о том, что в нынешнем году расширятся логистические сервисы, доступные российским экспортерам, а также маршруты доставок.
— Развитие логистики — стратегическое направление сотрудничества с нашими китайскими партнерами. Успешность экспортных проектов зависит от эффективного транспортного сопровождения, а расширение списка товаров и повышения конкурентоспособности продукции в КНР требует создания специализированных логистических решений, отвечающих запросам российских продавцов к стоимости, срокам и регулярности перевозок, — подчеркнула Вероника Никишина.
— Хабаровский край для обслуживания внешнеторговых потоков российского бизнеса развивает транспортную и пограничную инфраструктуру. После снятия ковидных ограничений в работе пунктов пропуска «Хабаровск — Фуюань» и «Покровка — Жаохэ» вышли на допандемийный уровень грузоперевозок, — рассказала первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова.
Также в регионе флагманским проектом в сфере логистики и цепочек поставок является строительство на Большом Уссурийском острове грузопассажирского пункта пропуска. В течение шести лет его оборот составит 1,3 млн тонн грузов и почти 1,5 млн пассажиров в год.
— После пандемии заметно активизировался диалог между бизнесом Хабаровского края и китайскими партнерами. В рамках трехстороннего меморандума между Хабаровским краем и провинцией Гуандун и провинцией Хэйлунцзян развернули онлайн-платформу для представителей малого и среднего бизнеса наших регионов. На ней уже зарегистрировано 1292 компании. Более 100 заявок на покупку-продажу необходимой каждой из сторон продукции сейчас в работе, — добавила Мария Авилова.
По итогам конференции была достигнута договоренность с председателем Совета директоров FESCO Андреем Севериловым о развертывании нового контейнерного маршрута для внешнеторговых грузов через пункт пропуска на острове Большой Уссурийский.