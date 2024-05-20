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Между Ростовом и Стамбулом запустили прямой автобус

Из Ростова в Турцию появился прямой автобусный маршрут. Время в пути составляет 39 часов 30 минут. Об этом сообщает пресс-служба компании «Донавто».

Источник: Reuters

Отправиться из Ростова в Стамбул на автобусе можно каждую неделю по вторникам и пятницам. На маршрутах курсируют автобусы класса евролюкс Mercedes-Benz с бортпроводниками. Из удобств — наличие кондиционера, кофе, чай и сладости в пути, удобные кресла с увеличенным расстоянием между ними.

Стоимость билета в один конец составляет 8560 рублей. Отправляется автобус в 9:00 от Главного автовокзала на Сиверса, 3, прибывает в Стамбул на автовокзал Фатих в 00:30 на третий день. Приобрести билеты можно на сайте «ДонБилет», на ближайшие два рейса 21, 24 мая и 31 мая билетов уже нет, а на 28 мая и 4 июня билеты есть в продаже.