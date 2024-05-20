Между Ростовом и Стамбулом запустили прямой автобус

Стоимость билета в один конец составляет 8560 рублей. Отправляется автобус в 9:00 от Главного автовокзала на Сиверса, 3, прибывает в Стамбул на автовокзал Фатих в 00:30 на третий день. Приобрести билеты можно на сайте «ДонБилет», на ближайшие два рейса 21, 24 мая и 31 мая билетов уже нет, а на 28 мая и 4 июня билеты есть в продаже.