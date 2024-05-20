Можно ли унаследовать банкротство в Казахстане

Во время брифинга у руководителя управления по работе с несостоятельными должниками Департамента государственных доходов по городу Алматы Айдоса Будугулова спросили, могут ли в Казахстане признать банкротом пенсионера или несовершеннолетнего.
"Данный закон предусмотрен для всех граждан Казахстана, которые не являются ИП. Конечно, они могут подавать заявление. Но, как я знаю, на несовершеннолетних лиц кредиты и займы не оформляются.
Соответственно, для совершеннолетних и всех категорий граждан предусмотрен закон. То есть, при наличии задолженности могут подавать на банкротство", — ответил Айдос Будугулов.
Также у спикера спросили, переходят ли на детей долги родителей в случае их смерти.
«По закону, при получении наследства и обязательства переходят наследникам. По возрастным категориям в законе не прописано», — пояснил спикер.
Помимо этого, Айдос Будугулов рассказал об ответственности, которая грозит лжебанкротам.
«В рамках данного закона предусмотрена административная ответственность в случае установления признаков преднамеренного банкротства или отчуждения имущества в рамках статьи 182 Административного кодекса. Там предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (около 738 тысяч тенге — прим. ред.)», — добавил спикер.