Курорт «Турьев Хутор» в горах Сочи начнут строить в конце года

Инвестор напомнил, что одним из первых объектов нового курорта на северном склоне хребта Аибга станет скоростная канатная дорога с кольцевым движением и с отцепляемыми на станциях зажимами. Это будет подвижной состав из 36 шестиместных кресел с подогревом и колпаками, он сможет перевозить до 2,4 тыс. человек в час.
Подъемник создаст отечественный производитель высокоскоростных канатных дорог ООО «Руслет». В планах у инвестора построить на курорте нескольких канатных дорог общей протяженностью 6,5 км, проложить порядка 50 км горнолыжных трасс.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Руслет» зарегистрировано в 2014 году. Гендиректор организации — Дмитрий Сидорович, бенефициар — Сергей Бачин, основной вид деятельности — производство пневматических подъемников и конвейеров и прочего оборудования непрерывного действия для товаров или материалов. За 2023 год компания заработала более 1,96 млрд руб., чистая прибыль составила почти 64,9 млн руб.
Ранее сообщалось, что канатная дорогая, которую построят на курорте «Турьев Хутор», станет первой, произведенной из отечественных компонентов. Сам проект курорта «Турьев Хутор», который станет продолжением «Розы Хутора», реализуют поэтапно в течение четырех-пяти лет. Таким образом площадь «Розы Хутор» увеличится в полтора-два раза.