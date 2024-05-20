Курорт «Турьев Хутор» в горах Сочи начнут строить в конце года

Инвестор напомнил, что одним из первых объектов нового курорта на северном склоне хребта Аибга станет скоростная канатная дорога с кольцевым движением и с отцепляемыми на станциях зажимами. Это будет подвижной состав из 36 шестиместных кресел с подогревом и колпаками, он сможет перевозить до 2,4 тыс. человек в час.