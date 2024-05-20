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Гостиница с бассейном продается в Волгограде за 350 миллионов рублей

Отель выставил на реализацию сам собственник. Он оценивает объект как 4-звездочный, однако сервисы бронирования относят гостиницу к категории 3-звездочных. Выручить за актив владелец хочет 350 млн.

Источник: Волгоградская правда

Гостиничный комплекс с бассейном и баней находится на пр. Жукова. Он выставлен на продажу на сайте бесплатных объявлений.

Это 4-этажное здание, которое, помимо номеров для размещения, имеет досуговую инфраструктуру, а также участок земли.

Стоимость суток в этом отеле, по данным сервисов бронирования, начинается от 3 тыс. рублей.

Предложение может заинтересовать инвесторов, которые нацелены на развитие внутреннего туризма. Волгоград в последние годы занимает высокие строчки рейтинга маршрутов путешествий россиян. Турпоток стабильно увеличивается. Например, в этом году на майские праздники регион посетили свыше 200 тыс. человек, отели города-героя были заполнены гостями на 98%.