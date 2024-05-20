Гостиница с бассейном продается в Волгограде за 350 миллионов рублей

Предложение может заинтересовать инвесторов, которые нацелены на развитие внутреннего туризма. Волгоград в последние годы занимает высокие строчки рейтинга маршрутов путешествий россиян. Турпоток стабильно увеличивается. Например, в этом году на майские праздники регион посетили свыше 200 тыс. человек, отели города-героя были заполнены гостями на 98%.