Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За месяц в Омске подорожал бензин всех марок

При этом газовое и дизельное топливо подешевели.

Источник: Om1.ru

По данным Омскстата, за апрель этого года бензин всех марок подорожал. При этом дизель и газ для автомобилей стали дешевле.

Стоимость бензина марки АИ-92 в апреле 2024 года в среднем составляла 48,61 рубля за литр, то есть на 41 копейку больше, чем месяцем ранее. Литр бензина марки АИ-95 стоил в среднем 52,93 рубля, что на 51 копейку дороже, чем в марте. Цена бензина марок АИ-95 и АИ-100 в среднем составляла 68,46 рубля, подорожав на 95 копеек.

Дизельное топливо в апреле в среднем стоило 63,54 рубля, то есть на 25 копеек дешевле, чем месяц назад. Газовое моторное топливо подешевело на 14 копеек — в среднем его цена составляла 22,71 рубля.

Ранее стало известно, что власти согласовали приостановку временного запрета на экспорт бензина. Такое решение было принято в связи с насыщением внутреннего рынка топливом и завершения внеплановых работ на НПЗ.