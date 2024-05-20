За месяц в Омске подорожал бензин всех марок

Стоимость бензина марки АИ-92 в апреле 2024 года в среднем составляла 48,61 рубля за литр, то есть на 41 копейку больше, чем месяцем ранее. Литр бензина марки АИ-95 стоил в среднем 52,93 рубля, что на 51 копейку дороже, чем в марте. Цена бензина марок АИ-95 и АИ-100 в среднем составляла 68,46 рубля, подорожав на 95 копеек.