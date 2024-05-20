Стало известно, где в Башкирии построят новые газозаправочные станции.

На сегодняшний день определены перспективные участки для реализации проектов в Благовещенском, Иглинском, Мелеузовском, Уфимском районах и в городах Уфа и Октябрьский. Ведется работа с инвесторами, готовыми реализовывать проекты в текущем году. В частности, новые АГНКС в Уфе планируется построить в рамках развития придорожных комплексов на трассе М-5. Введение первой такой станции в Октябрьском позволит привлечь к программе переоборудования транспорта на природный газ местные промышленные предприятия. Также планируется строительство первой АГНКС в Благовещенске, что также позволит расширить рынок газомоторного топлива за счет привлечения новых потребителей.