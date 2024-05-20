Стало известно, где в Башкирии построят новые газозаправочные станции.

В текущем году в рамках реализации государственной программы «Развитие энергетики» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 468 млн рублей (из них 393,12 млн руб. — из федерального бюджета, 74,88 млн руб. — из республиканского бюджета) на строительство 13 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе рассказал заместитель премьер-министра — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.
На сегодняшний день определены перспективные участки для реализации проектов в Благовещенском, Иглинском, Мелеузовском, Уфимском районах и в городах Уфа и Октябрьский. Ведется работа с инвесторами, готовыми реализовывать проекты в текущем году. В частности, новые АГНКС в Уфе планируется построить в рамках развития придорожных комплексов на трассе М-5. Введение первой такой станции в Октябрьском позволит привлечь к программе переоборудования транспорта на природный газ местные промышленные предприятия. Также планируется строительство первой АГНКС в Благовещенске, что также позволит расширить рынок газомоторного топлива за счет привлечения новых потребителей.
Планируется строительство АГНКС в Стерлитамакском районе на трассе Р-240. В целях приведения предложенного земельного участка в соответствие с требованиями проекта администрацией района совместно с инвестором разработана и утверждена «дорожная карта», которая предусматривает внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки.