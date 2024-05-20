Банкротов стало больше в Алматы

Руководитель управления по работе с несостоятельными должниками департамента государственных доходов по Алматы Айдос Будугулов на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что на сегодняшний день с момента действия закона количество поступивших заявлений по городу составляет — 8 100, из них 1 727 с начала этого года.