Названы топ-4 курорта Казахстана

Благодаря этому, как подчеркнули в ведомстве, гостиницы при курортах Казахстана заработали более 130 млрд тенге.
«Алматинский горный кластер стал самым популярным местом у любителей путешествия, его посетило более 2,3 млн человек. Следом расположилась Мангистауская курортная зона (более 356,2 тыс. человек), Щучинско-Боровская (305,4 тыс. человек) и замыкает список лидеров побережье озера Алаколь Абайской области (205,8 тыс. человек)».
Как отметил председатель Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев, с каждым годом число туристов, отдыхающих на отечественных курортах, уверенно растет.
«Этот положительный тренд свидетельствует о привлекательности наших курортных зон и усилении интереса к туристическому потенциалу Казахстана. Наша цель — дальнейшее совершенствование условий для приема туристов, чтобы каждый гость почувствовал тепло и гостеприимство нашей страны».