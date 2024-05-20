Названы топ-4 курорта Казахстана

В 2023 году число туристов, отдохнувших в 19 казахстанских курортных зонах, превысило более 3,8 млн человек. При этом данный показатель вырос на 311 тыс. человек в сравнении с годом ранее. Об этом рассказали в Министерстве туризма и спорта (МТС) РК, сообщает Zakon.kz.