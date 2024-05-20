Компания группы «Астон» построит 33-этажный ЖК на углу Советской и Уральской

Как указано в Единой информационной системы жилищного строительства, на углу улиц Советская и Уральская планируют построить 33-этажный дом комфорт-класса на 303 квартиры. Ввести в эксплуатацию объект хотят в IV квартале 2025 года. В пресс-службе застройщика пообещали дать комментарий про строительство жилого дома позже.