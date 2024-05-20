Компания группы «Астон» построит 33-этажный ЖК на углу Советской и Уральской

Как указано в Единой информационной системы жилищного строительства, на углу улиц Советская и Уральская планируют построить 33-этажный дом комфорт-класса на 303 квартиры. Ввести в эксплуатацию объект хотят в IV квартале 2025 года. В пресс-службе застройщика пообещали дать комментарий про строительство жилого дома позже.
Согласно сервису Kartoteka.ru, компанией «Астон. История» владеет «Астон. Екатеринбург», гендиректором которой является президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников. «Астон. Екатеринбург» входит в ООО «Группа Астон» Игоря Кима.