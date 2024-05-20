В Москве начался ягодный сезон

В 2023-м было реализовано более 2,1 тысячи тонн клубники и земляники. Учитывая повышенный спрос у покупателей, в этом году город принял решение увеличить количество адресов продаж с 150 до 250 и расширить ягодный ассортимент. В специальных торговых павильонах, помимо клубники, можно будет приобрести малину, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику, чернику, клюкву и жимолость. Клубники и земляники будет представлено 15 различных сортов. Среди них «клери», «флер», «альба», «джоли», «альбион», «азия», «роксана» и другие.