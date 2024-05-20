В Москве начался ягодный сезон

«Для удобства покупателей все площадки расположены вблизи жилых домов и остановок общественного транспорта, а специальные удобные павильоны, оформленные в едином стиле, легко узнаваемы и являются дополнительной гарантией того, что именно в них можно приобрести качественную и свежую сезонную ягоду», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В 2023-м было реализовано более 2,1 тысячи тонн клубники и земляники. Учитывая повышенный спрос у покупателей, в этом году город принял решение увеличить количество адресов продаж с 150 до 250 и расширить ягодный ассортимент. В специальных торговых павильонах, помимо клубники, можно будет приобрести малину, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику, чернику, клюкву и жимолость. Клубники и земляники будет представлено 15 различных сортов. Среди них «клери», «флер», «альба», «джоли», «альбион», «азия», «роксана» и другие.
«Это позволит нам дать большему количеству отечественных товаропроизводителей и фермерских хозяйств возможность поставлять ягоду в столицу, а у жителей, в свою очередь, будет более широкий выбор», — пояснил Алексей Немерюк.
Сначала в столицу доставляют ягоду из южных регионов — из Краснодарского края, Волгоградской, Ставропольской, Астраханской, Ростовской областей, Крыма, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании, Ингушетии. А по мере созревания появится продукция и из других мест — всего их будет около 40.
Больше информации о деятельности столичного Департамента торговли и услуг — в официальном телеграм-канале.