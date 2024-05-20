В Новосибирской области цены на путевки в детские лагеря достигли 60 тыс рублей

«Если мы возьмем любой санаторий приличный, любую базу отдыха — там мы только за проживание отдаем в районе 3,5 тысячи. И это считается скромно. А в детском лагере в сопоставимую сумму входит проживание, 6-разовое питание, программа, охрана, вожатые, сувенирка, — рассказала BFM-Новосибирска директор по продажам центра детского отдыха “Магистр” Наталья Куткина. — С учетом того, какие требования предъявляются к детским лагерям, то все эти суммы, конечно, обоснованны. Цены каждый год повышаются, но это общая инфляционная картина. Родительские оценки понять можно, потому что у нас есть еще воспоминания о том, что путевки детские дают бесплатно. Если мы посмотрим, то, например, из новосибирских больших лагерей у “Тимуровца” ниже цены, чем у других. Потому что это единственный лагерь, который на содержании у государства и в течение года у них идет субсидирование. Все остальные лагеря — ведомственные, коммерческие — они должны себя окупать».