В Новосибирской области цены на путевки в детские лагеря достигли 60 тыс рублей

В Новосибирской области летом 2024 года отдых ребенка в детском оздоровительном лагере обойдется семьям в среднем в 47−50 тысяч рублей. Есть предложения и более дорогие: 62−67 тысяч рублей за одну смену. Родители школьников называют эти суммы чрезмерными, а руководители детских лагерей — обоснованными.
Продажи путевок в летние лагеря традиционно начинаются зимой. В 2024 году большинство лагерей в Новосибирской области подняли цены. Рост составил 10−12%. На спросе это не сказалось — во многих лагерях на лето уже нет мест. Но для многих семей путевки в лагерь недоступны.
«Если нет никаких льгот, а доход семьи чуть выше среднего уровня, то отдых детей в лагере неподъемный, — рассказала BFM-Новосибирск жительница Новосибирска Ольга Серенко. — У меня двое детей школьного возраста. Отправить их на 20 дней в загородный лагерь обойдется мне в 100 тысяч рублей. Это наш доход с мужем за месяц. Если отдать деньги, то на что жить? Кредит на это брать — тоже не вариант. Откуда берутся такие цены, мне не понятно. Вроде бы лагеря стандартные, в которых с советских времен дети отдыхают. Мои сыновья этим летом традиционно побудут пару недель в деревне у бабушки, потом дикарями семьей съездим на Алтай».
У некоторых категорий семей есть возможность получить путевку в детский лагерь с существенной скидкой. Но доля льготных путевок в общем количестве небольшая.
«У нас полная загрузка лагеря в смену 500 человек. Путевки на лето все раскуплены. Льготы у нас положены детям из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и детям участников СВО. На льготников у нас приходится пятая часть всех путевок», — рассказали журналисту BFM-Новосибирск в администрации лагеря «Юбилейный».
Жители Новосибирска могут так же воспользоваться правом на частичное возмещение стоимости путевки в детский лагерь за счет средств муниципального бюджета. Но в этой программе участвуют далеко не все лагеря, расположенные на территории Новосибирской области. В большинство рейтинговых лагерей путевки только коммерческие.
«Если мы возьмем любой санаторий приличный, любую базу отдыха — там мы только за проживание отдаем в районе 3,5 тысячи. И это считается скромно. А в детском лагере в сопоставимую сумму входит проживание, 6-разовое питание, программа, охрана, вожатые, сувенирка, — рассказала BFM-Новосибирска директор по продажам центра детского отдыха “Магистр” Наталья Куткина. — С учетом того, какие требования предъявляются к детским лагерям, то все эти суммы, конечно, обоснованны. Цены каждый год повышаются, но это общая инфляционная картина. Родительские оценки понять можно, потому что у нас есть еще воспоминания о том, что путевки детские дают бесплатно. Если мы посмотрим, то, например, из новосибирских больших лагерей у “Тимуровца” ниже цены, чем у других. Потому что это единственный лагерь, который на содержании у государства и в течение года у них идет субсидирование. Все остальные лагеря — ведомственные, коммерческие — они должны себя окупать».
Вот цены на июньские смены в некоторых детских лагерях Новосибирской области: ЦСПМиЮ им. К. С. Заслоново — 67900 рублей; «Зажги звезду» — 58 900 рублей; «Сиббери клуб» — 52 700 рублей, «Цивилизация» — 55 000 рублей, СОЛКД «Чкаловец» — 55 000 рублей.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, что цены на летний отдых на алтайских базах отдыха выросли на 20%.