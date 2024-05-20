Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны курсы валют на торгах 20 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 443,72 тенге, поднявшись на 0,15 тенге, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос и составил 61,38 тенге (+0,07).

Нацбанк установил курс евро в 480,51 тенге, рубля — в 4,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,9−444,5 тенге, евро — по 481−485 тенге, российские рубли — по 4,85−4,93 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 20 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,19%, до 84,14 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,10%, до 79,66 доллара за баррель.

экономика
валюта