Стали известны курсы валют на торгах 20 мая

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос и составил 61,38 тенге (+0,07).
Нацбанк установил курс евро в 480,51 тенге, рубля — в 4,88 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,9−444,5 тенге, евро — по 481−485 тенге, российские рубли — по 4,85−4,93 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 20 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,19%, до 84,14 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,10%, до 79,66 доллара за баррель.