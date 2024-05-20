Между Сочи, Геленджиком и Новороссийском запустили «Комету»

Напомним, что уже несколько лет подряд на «Комете» можно выбрать класс путешествия. В тарифе «Стандарт» для туристов предусмотрены места в основной части салона, а в тарифе «Комфорт» в носовой части теплохода. Кроме того, для отдыхающих, которые выбрали более дорогие билеты для поездки до Сочи, приготовили питание. В него входит сэндвич с ветчиной и сыром, сок и вода в бутылке.