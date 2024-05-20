Между Сочи, Геленджиком и Новороссийском запустили «Комету»

На участке запустили рейсы судов на подводных крыльях «Комета».
«Мы возобновили работу с 12 мая, как и было обещано. Единственное, 13, 16, 17 и 18 мая судно стояли по штормовым предупреждения, а также под запретом из-за военной угрозы. Был закрыт морской порт Новороссийска», — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань’на горячей линии «ВодоходЪ Экспресс».
Путешествие на «Комете» из Геленджика в Сочи займет 4 часа 15 мин. Рейс Сочи — Геленджик идет на час меньше, всего 3 часа 15 минут. Из Новороссийска добраться до Сочи можно за 5 часов 30 мин. Из Сочи в Новороссийск 4 часа 30 минут. А вот добраться из Геленджика до Новороссийск, а также в обратном направлении, можно всего за 1 час.
«Рейсы будут выполняться каждый день, за исключением времени шторма. В случае, если вы уже купили билет, но погода испортилась, можно оформить возврат в полном объеме или перенести путешествие на другую дату», — уточнили «КП» — Кубань’в «ВодоходЪ Экспресс».
Планируется, что «Комета» будет курсировать по Черному морю все лето. Но при устойчивой хорошей погоде рейсы могут продлить до конца сентября.
Напомним, что уже несколько лет подряд на «Комете» можно выбрать класс путешествия. В тарифе «Стандарт» для туристов предусмотрены места в основной части салона, а в тарифе «Комфорт» в носовой части теплохода. Кроме того, для отдыхающих, которые выбрали более дорогие билеты для поездки до Сочи, приготовили питание. В него входит сэндвич с ветчиной и сыром, сок и вода в бутылке.
Стоимость билетов на «Комету» в 2024 году:
Сочи — Новороссийск: взрослый 4500 — 6000 рублей, детский (до 14 лет) 3300 — 5000 рублей.
Сочи — Геленджик: взрослый 4000 — 5500 рублей, детский 3000 — 4500 рублей.
Геленджик — Новороссийск: взрослый 800 — 1000 рублей, детский 500 — 800 рублей.
В обратные направления стоимость поездок такая же.