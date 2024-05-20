Калининградскую областную таможню возглавил Сергей Беляев

Соответствующий приказ № 1303-КС 13 мая 2024 года подписал руководитель ФТС РФ.
Беляев родился 20 ноября 1971 года в Казахстане, с 5 июня 2020 года возглавил Центральную электронную таможню Центрального таможенного управления. Сергей Витальевич за время службы в таможенных органах был представлен к наградам ГТК и ФТС России.
Награжден медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».