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Калининградскую областную таможню возглавил Сергей Беляев

Исполняющим обязанности начальника Калининградской областной таможни назначен Сергей Беляев.

Источник: Бизнес-Калининград

Соответствующий приказ № 1303-КС 13 мая 2024 года подписал руководитель ФТС РФ.

Беляев родился 20 ноября 1971 года в Казахстане, с 5 июня 2020 года возглавил Центральную электронную таможню Центрального таможенного управления. Сергей Витальевич за время службы в таможенных органах был представлен к наградам ГТК и ФТС России.

Награжден медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».

таможня