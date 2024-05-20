Суд признал Армавирский завод газовой аппаратуры банкротом

Согласно материалам дела, в феврале 2021 года ООО «Завод газового оборудования» обратилось в суд с заявлением о введении в отношении АО «Армавирский завод газовой аппаратуры» процедуры наблюдения. Требования заявителя к должнику в размере 98,8 млн руб. (сумма займа) суд включил третью очередь реестра требований кредиторов. Займ был предоставлен истцом в 2017 году, сумма санкций за просрочку составляет 33,4 млн руб.