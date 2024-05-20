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Суд признал Армавирский завод газовой аппаратуры банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал АО «Армавирский завод газовой аппаратуры» (АЗГА) банкротом. Решение суда опубликовано в картетке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, в феврале 2021 года ООО «Завод газового оборудования» обратилось в суд с заявлением о введении в отношении АО «Армавирский завод газовой аппаратуры» процедуры наблюдения. Требования заявителя к должнику в размере 98,8 млн руб. (сумма займа) суд включил третью очередь реестра требований кредиторов. Займ был предоставлен истцом в 2017 году, сумма санкций за просрочку составляет 33,4 млн руб.

Конкурсным управляющим АО «Армавирский завод газовой аппаратуры» суд утвердил члена Ассоциации «МСРО АУ» Романа Лошкобанова. Конкурсное производство в отношении общества открыто сроком на шесть месяцев, рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 30 октября 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Армавирский завод газовой аппаратуры» зарегистрирован в 2016 году в Армавире. Основной вид деятельности — производство бытовых неэлектрических приборов. Учредитель — Галандор Халилов Айваз Оглы. В 2019 году выручка общества составляла 694,4 млн руб., убыток — 6,1 млн руб.

Общество занималось разработкой и производством бытового газового оборудования — настенных газовых котлов, проточных водонагревателей, коаксиальных дымоходов и комплектующих под торговыми марками BaltGaz и NEVA.

В марте 2022 года «Ъ-Кубань» сообщал, что на базе банкротного Армавирского завода газовой аппаратуры запущено собственное производство.