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Новый агропромышленный машиностроительный кластер появится на Кубани

Межрегиональный кластер «Юг» объединит промпредприятия Кубани и Запорожской области.

Промышленники, которые планируют выпускать импортозамещающую продукцию, в том числе культиваторы, плуги, гидроцилиндры, станут участниками нового агропромышленного машиностроительного кластера «Юг». Он появится на территории Краснодарского края в рамках методической программы PROКЛАСТЕРЫ. Запуск производств запланирован на конец этого года.

— В этом году в реестр Минпромторга России вошел «Межрегиональный мебельный кластер “Е1”, объединяющий предприятия Краснодарского края и Московской области, — рассказали в пресс-службе министерства промышленной политики Кубани.

Ожидается, что в рамках этого кластера реализуют 4 импортозамещающих проектов по производству комплектующих и фурнитуры.

экономика