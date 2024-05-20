Новый агропромышленный машиностроительный кластер появится на Кубани

Промышленники, которые планируют выпускать импортозамещающую продукцию, в том числе культиваторы, плуги, гидроцилиндры, станут участниками нового агропромышленного машиностроительного кластера «Юг». Он появится на территории Краснодарского края в рамках методической программы PROКЛАСТЕРЫ. Запуск производств запланирован на конец этого года.