В Ростове перевозчиков могут перевести на брутто-контракты после 2027 года

В Ростове власти планируют перевести перевозчиков на брутто-контракты. Это станет возможно после 2027 года, когда истечет срок действующего сейчас контракта. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на замдиректора департамента транспорта Ростова Александра Лисичкина.
Планируется, что муниципалитет выкупит у перевозчиков весь пакет услуг. После чего вся оплата поездок будет идти в бюджет. А перевозчики будут получать гарантированный доход по контракту. Это поможет устранить простои общественного транспорта на остановках и несоблюдение графика движения.