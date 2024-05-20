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В Ростове перевозчиков могут перевести на брутто-контракты после 2027 года

Ростовские власти планируют закупить у перевозчиков весь необходимый пакет услуг.

В Ростове власти планируют перевести перевозчиков на брутто-контракты. Это станет возможно после 2027 года, когда истечет срок действующего сейчас контракта. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на замдиректора департамента транспорта Ростова Александра Лисичкина.

Планируется, что муниципалитет выкупит у перевозчиков весь пакет услуг. После чего вся оплата поездок будет идти в бюджет. А перевозчики будут получать гарантированный доход по контракту. Это поможет устранить простои общественного транспорта на остановках и несоблюдение графика движения.