В Ростове перевозчиков могут перевести на брутто-контракты после 2027 года

Планируется, что муниципалитет выкупит у перевозчиков весь пакет услуг. После чего вся оплата поездок будет идти в бюджет. А перевозчики будут получать гарантированный доход по контракту. Это поможет устранить простои общественного транспорта на остановках и несоблюдение графика движения.