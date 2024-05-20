Поколение Z выходит на рынок труда: какой мир они построят

В заключение отметим, что для зумеров очень важны поощрения. Ведь всю свою жизнь, начиная с малолетнего возраста, они живут в эпоху лайков, смайликов и эмодзи. И всю оставшуюся жизнь им будет важно, чтобы их успехи и достижения были достойно отмечены окружающими. Не скупитесь на лайки!