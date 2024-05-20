Поколение Z выходит на рынок труда: какой мир они построят

Прежде чем понять, что такое что такое Generation Z, и какие сюрпризы оно готовит миру, давайте условимся о трех вещах.
Первое. Зумеры — это на пришельцы с другой планеты, это наши дети, наше продолжение, гордость и надежда. Они родились в период с 1997 по 2012 год. Их также называют «цифровыми аборигенами»: эти дети стали первыми поколениями, у которых с рождения был доступ к Интернету и цифровым технологиям.
Второе. Все технические устройства — смартфоны, планшеты и прочие гаджеты для своих детей придумали тоже мы.
Наконец, третье. Зумеры не хотят страдать. Если у некоторых (а, может, у многих) людей старшего поколения, в частности, у поколения бэби-бума развита привычка мучаться и бороться. Да, им пришлось нелегко, и их детство прошло в лишениях и ограничениях. По мнению психолога Ержана Мырзабаева, терпение и преодоление страданий стали для них своеобразной зоной комфорта.
Люди из поколения Z — напротив — хотят получать радость от жизни, а не страдать. Они лучше убегут из самой раззолоченной клетки, но не будут терпеть.
Скандалисты и конформисты или свободные креативщики?
Каких только характеристик не удостоилось поколение зумеров! Так, один именитый журнал описал их как инфантильных скандалистов, плохо идущих на компромиссы, не признающих авторитет старшего поколения.
Еще одно издание пишет, что зумеры совершенно не приспособлены к самостоятельной жизни, что ими руководит некий коллективный разум, «поселившийся в смартфоне» и дающий моментальные ответы на все вопросы.
При этом все исследователи подчеркивают главную особенность зумеров: стремление к свободе.
Так, российский социолог Валерия Касамара считает, что зумеры живут с пониманием, что могут выбрать и отказаться от своего выбора, могут сделать выбор тогда, когда они этого хотят, потому что они не вписаны в какие-либо рамки жесткого планирования. По мнению ученого, это соответствует времени.
«Сегодня востребованность на рынке труда все больше зависит не от классического образования, а от новых навыков, приобретаемых в непрерывном обучении, и готовности менять вид деятельности».
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов сказал о них:
«Это то поколение, которое готово идти на финансовые уступки ради гибкого рабочего графика, им важен баланс между профессиональной и личной жизнью».
Казахстанский психолог Вахтанг Джапаридзе считает, что главные ценности поколения зумеров это свобода и комфорт. Им нужна та среда, которая даст возможность раскрыть все свои таланты и получить яркие ощущения — это тоже одна из особенностей поколения Z.
Из черт зумеров, полезных для работы в коллективе, Джапаридзе выделяет следующие:
- они предприимчивы, большинство хотят (или уже имеют) свой небольшой бизнес, как правило, в соцсетях или на маркетплейсе;
- они терпимы к расовым и сексуальным особенностям;
- они легко и быстро обучаемы;
- они честны;
- они быстро приспосабливаются к переменам.
Еще один психолог из Алматы — Ирина Волкова — полагает, что у многих (у лучших) представителей поколения Z сильно развиты социальная ответственность и гражданский долг.
«Большинство из них в вузах прошли практику волонтерства, многие всерьез хотят, чтобы жизнь в их городе, в их стране действительно стала лучше. Это своеобразная “политика малых дел”, способ гражданского участия, появившийся в 21 веке».
Однако, помимо духовных пристрастий, у молодежи есть и вполне корыстные пристрастия. Согласно доклада германского Института исследований занятости (IAB), для поколения Z работа имеет такое же значение, как и для респондентов в возрасте от 25 до 57 лет и участников опроса в возрасте от 58 до 67 лет. В обеих этих группах 80% ответили, что работа важна для них.
Так же сильно важны для зумеров и деньги.
Насколько люди поколения Z хорошие работники
Смогут ли зумеры пожертвовать зоной комфорта ради дисциплины? Этот вопрос все больше и больше волнует работодателей.
По мнению Вахтанга Джапаридзе, вряд ли молодые люди согласятся забыть про свою свободу, комфорт и яркость переживаний (которые им с рождения культивируют Instagram и TikTok) ради жесткого рабочего регламента.
При этом, подчеркивает специалист, некоторые зумеры ставят превыше всего профессиональное развитие.
«Рост личных компетенций для многих из них даже выше, чем создание семьи. Они предпочтут того работодателя, который обеспечит им это развитие. Но, если вдруг они поймут, что ради профессионального роста им придется сменить место работы — они сделают это без колебаний».
Работодателю необходимо вовлекать зумера в производственный процесс, — продолжает мысль Ирина Волкова.
«Если молодой человек поймет, что рабочее задание важно в первую очередь для него, а уже потом — для компании, если в итоге работы замаячат его личные приятные бонусы в плане не только денег, но самореализации, он разобьется в лепешку, но сделает все как надо».
Если же зумера загрузить формальной работой, пусть даже нужной фирме, то могут быть разные негативные варианты — леность, безответственность и так далее, — говорит психолог.
Еще один важнейший момент для работодателя. Старшее поколение осуждает зумеров за слабые фундаментальные знания.
Это все равно, что учить ребенка считать столбиком, когда под рукой есть калькулятор. Поэтому начальник зумера должен к этому привыкнуть и ставить ему рабочую задачу максимально конкретно и коротко, лучше прописывать тезисно.
При этом зумеру нужно давать как можно больше самостоятельности, — добавляет Вахтанг Джапаридзе.
«Когда задача поставлена, и нюансы обговорены, нужно работника “выпустить на волю”. Молодые люди прекрасно ориентируются в алгоритмах и сами найдут оптимальные способы решения любой задачи».
Очень хорош и метод временных проектов, где четко видна цель, пути и методы решения.
«Собирается определенная рабочая группа, они обсуждают творческий проект, его сложности и время для его выполнения. После сдачи проекта группа распускается, чтобы через какое-то время собраться вновь для решения новой задачи. Такой метод намного эффективнее, чем труд внутри какой-то жесткой иерархической системы».
В заключение отметим, что для зумеров очень важны поощрения. Ведь всю свою жизнь, начиная с малолетнего возраста, они живут в эпоху лайков, смайликов и эмодзи. И всю оставшуюся жизнь им будет важно, чтобы их успехи и достижения были достойно отмечены окружающими. Не скупитесь на лайки!