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Новые правила определения размера и выплаты пенсий разработали в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения разработало правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Проект постановления правительства Казахстана об утверждении вышеуказанных правил размещен на портале Открытые НПА, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Источник: Reuters

Проект разработан в соответствии с подпунктом 8 статьи 11 Социального кодекса Казахстана и определяет размер и порядок осуществления пенсионных выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР).

В соответствии с правилами пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев:

  • при наступлении пенсионного возраста (63 года/61 год);
  • лицам, имеющим инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВР назначаются пожизненно и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Казахстана включительно.

экономика