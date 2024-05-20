Новые правила определения размера и выплаты пенсий разработали в Казахстане

Проект разработан в соответствии с подпунктом 8 статьи 11 Социального кодекса Казахстана и определяет размер и порядок осуществления пенсионных выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР).
В соответствии с правилами пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев:
- при наступлении пенсионного возраста (63 года/61 год);
- лицам, имеющим инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.
Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВР назначаются пожизненно и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Казахстана включительно.