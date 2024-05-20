Новые правила определения размера и выплаты пенсий разработали в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения разработало правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Проект постановления правительства Казахстана об утверждении вышеуказанных правил размещен на портале Открытые НПА, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.