В Волгограде проиндексируют пособие на погребение

В Волгограде проиндексируют выплаты на погребение. Проект об изменении стоимости услуг уже одобрили депутаты. В 2024 году сумму увеличат на 1074 рубля. Социальное пособие составит 8 370 рублей 20 копеек. Добавим, что сумма выплаты ежегодно растет.