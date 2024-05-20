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В Волгограде проиндексируют пособие на погребение

На 1074 рубля увеличат выплаты на погребение в Волгограде.

В Волгограде проиндексируют выплаты на погребение. Проект об изменении стоимости услуг уже одобрили депутаты. В 2024 году сумму увеличат на 1074 рубля. Социальное пособие составит 8 370 рублей 20 копеек. Добавим, что сумма выплаты ежегодно растет.

— В связи с этим депутаты гордумы обязаны регулярно приводить действующую нормативную базу в соответствие с федеральным законодательством, — уточнили в гордуме.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе гордумы, окончательное решение слуги народа примут на ближайшем заседании.