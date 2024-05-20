В Перми не будут перекрывать Красавинский мост для аварийного ремонта

На Красавинском мосту в Перми не будут проводить аварийный ремонт, который был запланирован на май. Проведенные в феврале этого года ремонтные работы дали положительные результаты. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на Упрдор «Прикамье».