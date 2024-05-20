В Перми не будут перекрывать Красавинский мост для аварийного ремонта

На Красавинском мосту в Перми не будут проводить аварийный ремонт, который был запланирован на май. Проведенные в феврале этого года ремонтные работы дали положительные результаты. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на Упрдор «Прикамье».
Мониторинг дорожного покрытия показал, что аварийный ремонт моста не потребуется. Поэтому ограничение движения транспорта здесь не планируется.
Напомним, информацию о возможном закрытии Красавинского моста через Каму в Упрдор «Прикамье» озвучили в марте этого года. Сообщалось, что капитальный ремонт на мостовом переходе планируют начать в мае.
Красавинский мост состоит из двух мостовых переходов по три полосы движения каждый. Первый открыли для движения 21 октября 2005 года, второй — 26 сентября 2008 года.