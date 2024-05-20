Названы минимальные и максимальные зарплаты в студотрядах

«Заработная плата варьируется от профиля отряда. Как все мы знаем, трудовое законодательство для несовершеннолетних лиц предусматривает определенные условия — неполный рабочий день, определенные гарантии социальные и, конечно, объемы и виды работ, которые достаточно ограничены», — подчеркнул специалист.
Работа на земле
«В лесхозах, сельском хозяйстве для школьника заработная плата начальная — порядка 300−400 рублей за один месяц», — отметил он.
Работа с детьми
Что касается педагогических отрядов, зарплата в среднем, по словам Алексо, составляет от 500−600 рублей и выше: «Это зависит и от оздоровительного лагеря, где работают дети: от объема работы, от того, сколько там воспитанников. Самый большой и самый, наверное, сложный участок — это Национальный детский оздоровительный центр “Зубренок”. Там самые высокие зарплаты — были случаи, что там у ребят и более полутора тысяч рублей выходит, к двум приближается».
Работа на производстве
«В отрядах производственных, таких как Минский тракторный завод, как “Атлант” по прошлому году было более тысячи рублей», — добавил он.
«Повторюсь — это ребята, которые не имеют ни опыта, ни специальности соответствующей, ни соответствующей квалификации. Понятно, что если у нас появляется молодой человек, который уже обладает определенными навыками, имеет разряд тот или иной, имеет какой-то опыт, то при оформлении в отделе кадров это учитывается и зарплата может быть больше», — подчеркнул специалист.
Работа на стройке
«И строительные профессии — там традиционно самые большие заработки, но они и самые сложные в работе, потому что это физически тяжелый труд, — в среднем около тысячи рублей. Доходит и до 1800. Тоже зависит от того, где работаешь, какие работы выполняешь и самое главное — как работаешь, потому что в таких профилях отрядов, конечно же, учитывается, коэффициент трудового участия, какую работу и в каком объеме ты выполнил», — рассказал специалист.