Названы минимальные и максимальные зарплаты в студотрядах

«И строительные профессии — там традиционно самые большие заработки, но они и самые сложные в работе, потому что это физически тяжелый труд, — в среднем около тысячи рублей. Доходит и до 1800. Тоже зависит от того, где работаешь, какие работы выполняешь и самое главное — как работаешь, потому что в таких профилях отрядов, конечно же, учитывается, коэффициент трудового участия, какую работу и в каком объеме ты выполнил», — рассказал специалист.