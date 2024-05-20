Подрядчик сорвал сроки капремонта в Волгограде стоимостью 1,5 млрд

Прокуратура Волгограда добилась исключения недобросовестного подрядчик из реестра за срыв капремонта десятков многоквартирных домов. Ранее уфимская компания «Имексо» выиграла тендер стоимостью почти 1,5 млрд рублей. При этом в компании работает всего 23 человека. Они должны были отремонтировать фасады многоэтажек, однако этого не произошло. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, фирма вообще не имела права участвовать в аукционе.
— ООО «Имексо» в представлены подложные документы, подтверждающие наличие опыта работ в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе, признанных объектами культурного наследия, — уточнили в надзорном ведомстве.
Фактически компания не вела никакой деятельности с 2021 года. Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов). ООО исключат из списка квалифицированных подрядчиков.