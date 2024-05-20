Подрядчик сорвал сроки капремонта в Волгограде стоимостью 1,5 млрд

Прокуратура Волгограда добилась исключения недобросовестного подрядчик из реестра за срыв капремонта десятков многоквартирных домов. Ранее уфимская компания «Имексо» выиграла тендер стоимостью почти 1,5 млрд рублей. При этом в компании работает всего 23 человека. Они должны были отремонтировать фасады многоэтажек, однако этого не произошло. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, фирма вообще не имела права участвовать в аукционе.