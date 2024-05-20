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Тестовод, декоратор свадебного платья: на Кубани назвали необычные вакансии мая

В тройку самых необычных вакансий этого месяца вошли вакансии тестовода, аппаратчика производства шампанского и декоратор свадебного платья.

Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре требуется специалист, который будет украшать свадебные платья кружевами, бисером и пайетками. За такую работу декоратору обещают платить от 45 тысяч рублей. От 50 тысяч рублей может зарабатывать тестовод в Сочи.

— Он будет готовить сырье — растворять соль и сахар, растапливать жиры, просеивать вручную пшеничные отруби, и в целом вести процесс приготовления теста, — уточнили в пресс-службе hh.ru.

От 60 тысяч рублей до вычета НДС готовы платить аппаратчику производства шампанского. В его обязанности будет входить ведение процесса шампанизации вина.

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