Тестовод, декоратор свадебного платья: на Кубани назвали необычные вакансии мая

В Краснодаре требуется специалист, который будет украшать свадебные платья кружевами, бисером и пайетками. За такую работу декоратору обещают платить от 45 тысяч рублей. От 50 тысяч рублей может зарабатывать тестовод в Сочи.
— Он будет готовить сырье — растворять соль и сахар, растапливать жиры, просеивать вручную пшеничные отруби, и в целом вести процесс приготовления теста, — уточнили в пресс-службе hh.ru.
От 60 тысяч рублей до вычета НДС готовы платить аппаратчику производства шампанского. В его обязанности будет входить ведение процесса шампанизации вина.