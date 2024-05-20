В Узбекистане для взыскания долгов теперь может потребоваться подтверждение отключения от энергоресурсов

Изменения предполагают, что отныне при заявлении требований о взыскании задолженности требуется приложение копий документов, включая договор с потребителем и доказательства отправки уведомления о долге и предупреждения об отключении от сетей энергоресурсов. Также вносится норма о приложении копий документов, подтверждающих фактическое отключение потребителя от энергосетей.