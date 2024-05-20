В Узбекистане для взыскания долгов теперь может потребоваться подтверждение отключения от энергоресурсов

На очередном заседании Сената обсуждались поправки в закон «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» и Гражданский процессуальный кодекс.
Изменения предполагают, что отныне при заявлении требований о взыскании задолженности требуется приложение копий документов, включая договор с потребителем и доказательства отправки уведомления о долге и предупреждения об отключении от сетей энергоресурсов. Также вносится норма о приложении копий документов, подтверждающих фактическое отключение потребителя от энергосетей.
В исполнительном производстве вводится упрощенный порядок взыскания платежей за почтовые расходы по судебным документам о взыскании с должников, являющихся физическими лицами.
Предполагается, что эти меры позволят улучшить эффективность и своевременность исполнения судебных решений, а также оптимизировать процесс взыскания долгов за энергоресурсы, что значительно повысит дисциплину платежей и уменьшит количество неплательщиков.
По итогам обсуждения законопроект был одобрен сенаторами.