Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане для взыскания долгов теперь может потребоваться подтверждение отключения от энергоресурсов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В некоторые законодательные акты, касающиеся исполнения судебных актов и взыскания задолженности за потребленные энергоресурсы, внесены изменения. Теперь при неуплате за энергию нужно будет документально подтвердить фактическое отключение потребителей от сети, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На очередном заседании Сената обсуждались поправки в закон «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» и Гражданский процессуальный кодекс.

Изменения предполагают, что отныне при заявлении требований о взыскании задолженности требуется приложение копий документов, включая договор с потребителем и доказательства отправки уведомления о долге и предупреждения об отключении от сетей энергоресурсов. Также вносится норма о приложении копий документов, подтверждающих фактическое отключение потребителя от энергосетей.

В исполнительном производстве вводится упрощенный порядок взыскания платежей за почтовые расходы по судебным документам о взыскании с должников, являющихся физическими лицами.

Предполагается, что эти меры позволят улучшить эффективность и своевременность исполнения судебных решений, а также оптимизировать процесс взыскания долгов за энергоресурсы, что значительно повысит дисциплину платежей и уменьшит количество неплательщиков.

По итогам обсуждения законопроект был одобрен сенаторами.

экономика
энергетика
ЖКХ