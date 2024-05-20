Омичи смогут летать с пересадкой в Екатеринбурге в 18 городов

Авиакомпания Red Wings объявила о запуске транзитных рейсов из Омска в 18 городов России и зарубежья. Омичи смогут летать в них с пересадкой в екатеринбуржском аэропорту Кольцова. Это поможет сэкономить время, которое раньше тратилось на транзит в Москве. В обновлённое летнее расписание включены рейсы в следующие города:
- Алматы;
- Астана;
- Барнаул;
- Владикавказ;
- Горно-Алтайск;
- Казань;
- Караганда;
- Махачкала;
- Нижневартовск;
- Нижний Новгород;
- Новокузнецк;
- Новый Уренгой;
- Оренбург;
- Самара;
- Саратов;
- Тбилиси;
- Томск;
- Уфа.