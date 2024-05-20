Омичи смогут летать с пересадкой в Екатеринбурге в 18 городов

Авиакомпания Red Wings объявила о запуске транзитных рейсов из Омска в 18 городов России и зарубежья. Омичи смогут летать в них с пересадкой в екатеринбуржском аэропорту Кольцова. Это поможет сэкономить время, которое раньше тратилось на транзит в Москве. В обновлённое летнее расписание включены рейсы в следующие города: