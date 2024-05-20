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Омичи смогут летать с пересадкой в Екатеринбурге в 18 городов

Авиакомпания Red Wings объявила о запуске новых транзитных рейсов.

Авиакомпания Red Wings объявила о запуске транзитных рейсов из Омска в 18 городов России и зарубежья. Омичи смогут летать в них с пересадкой в екатеринбуржском аэропорту Кольцова. Это поможет сэкономить время, которое раньше тратилось на транзит в Москве. В обновлённое летнее расписание включены рейсы в следующие города:

  • Алматы;
  • Астана;
  • Барнаул;
  • Владикавказ;
  • Горно-Алтайск;
  • Казань;
  • Караганда;
  • Махачкала;
  • Нижневартовск;
  • Нижний Новгород;
  • Новокузнецк;
  • Новый Уренгой;
  • Оренбург;
  • Самара;
  • Саратов;
  • Тбилиси;
  • Томск;
  • Уфа.