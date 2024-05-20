В Новосибирске вновь финансируют возведение четвертого моста через Обь

В ноябре прошлого года подрядчик отметил, что значительная часть выделенных средств из федерального и областного бюджетов в размере 7,3 млрд рублей не была перечислена из-за запрета на использование 3,3 млрд рублей, установленного концедентом с начала 2023 года из-за требований к отчётности, не учтённой в контракте.