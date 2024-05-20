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Бензин и дизель подорожают в Беларуси с 21 мая

В Беларуси стоимость бензина и дизеля изменится с 21 мая.

Источник: Комсомольская правда

Бензин и дизель подорожает в Беларуси со вторника, 21 мая, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».

В сообщении говорится, что розничные цены на топливо, которые будут действовать на АЗС с 21 мая, будут следующими. Так, за литр АИ-92-К5-Евро необходимо будет заплатить 2,27 рубля. Стоимость литра АИ-95-К5-Евро составит 2,37 рубля. Сказано, что АИ-98-К5-Евро будет стоить 2,59 рубля. Стоимость дизеля с 21 мая указана 2,37 рубля.

В компании обратили внимание на то, что в последний раз цена на автомобильное топливо в Беларуси менялась более года назад.

экономика
топливо