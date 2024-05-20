Бензин и дизель подорожают в Беларуси с 21 мая

В сообщении говорится, что розничные цены на топливо, которые будут действовать на АЗС с 21 мая, будут следующими. Так, за литр АИ-92-К5-Евро необходимо будет заплатить 2,27 рубля. Стоимость литра АИ-95-К5-Евро составит 2,37 рубля. Сказано, что АИ-98-К5-Евро будет стоить 2,59 рубля. Стоимость дизеля с 21 мая указана 2,37 рубля.