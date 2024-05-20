Как изменится тариф на вывоз ТКО в Крыму

Увеличение размера платы за оказанную услугу по обращению с ТКО пройдет в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 28 ноября 2022 года № 59/4 «Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО ГУП РК “Крымэкоресурсы” на 2023−2027 годы».