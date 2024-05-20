Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как изменится тариф на вывоз ТКО в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. С 1 июля 2024 года в Крыму вырастет размер платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК.

Источник: РИА "Новости"

«При действующих нормативах накопления твердых коммунальных отходов, размер платы за единую услугу регионального оператора по обращению с ТКО для жителей городов составит 66,19 ₽ за одного человека в месяц», — говорится в сообщении.

Для жителей, которые проживают в сельской местности, по информации министерства, тариф составит 52,95 ₽ за одного человека в месяц.

Увеличение размера платы за оказанную услугу по обращению с ТКО пройдет в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 28 ноября 2022 года № 59/4 «Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО ГУП РК “Крымэкоресурсы” на 2023−2027 годы».

ЖКХ