Как изменится тариф на вывоз ТКО в Крыму

«При действующих нормативах накопления твердых коммунальных отходов, размер платы за единую услугу регионального оператора по обращению с ТКО для жителей городов составит 66,19 ₽ за одного человека в месяц», — говорится в сообщении.
Для жителей, которые проживают в сельской местности, по информации министерства, тариф составит 52,95 ₽ за одного человека в месяц.
Увеличение размера платы за оказанную услугу по обращению с ТКО пройдет в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 28 ноября 2022 года № 59/4 «Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО ГУП РК “Крымэкоресурсы” на 2023−2027 годы».