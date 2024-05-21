Власти Ростова отреагировали на штурм жильцами аварийного дома их квартир

Находиться внутри аварийного дома на улице Нариманова, 72/3 и двигать вещи может быть опасно. Об этом 20 мая сообщил глава администрации Алексей Логвиненко на фоне попыток жильцов взять штурмом свои квартиры.
«Несущие вспомогательные конструкции имеют предельные и критические дефекты, что свидетельствует о наличии угрозы дальнейшего внезапного обрушения при сравнительно небольшой нагрузке на них», — пояснил градоначальник.
Он призвал не заходить внутрь из-за опасности. Власти донской столицы продолжают выплачивать по 10 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей пострадавшим. Заявлений поступило, соответственно 246 и 310.
Все семьи расселены. 75 из 140 собственников согласились с возмещением, им выплатили 88,2 млн рублей. Четырём малоимущим семьям по муниципальному контракту купят квартиры, ещё по одной работа находится на согласовании.
Трём семьям предоставляют жильё с учётом выкупной стоимости. По 56 семьям переселение осуществляется в судебном порядке.
Из 15 семей-нанимателей 11 переселены в один из новых ЖК, по трём ведётся согласование документов, а по одной — после подтверждения нанимателем права пользованием помещением будет подготовлен проект постановления. Несколько месяцев жильцы ждали, когда можно забрать ценные вещи, цену которых не компенсировали. Теперь они выбрасывают их из окон.