Власти Ростова отреагировали на штурм жильцами аварийного дома их квартир

Из 15 семей-нанимателей 11 переселены в один из новых ЖК, по трём ведётся согласование документов, а по одной — после подтверждения нанимателем права пользованием помещением будет подготовлен проект постановления. Несколько месяцев жильцы ждали, когда можно забрать ценные вещи, цену которых не компенсировали. Теперь они выбрасывают их из окон.