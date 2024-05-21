Спелая черешня — от 24, нектарины — от 7,9 рубля. Что почем на Комаровке в мае

Притягивает к себе взгляды довольно крупная клубника. Если в апреле за килограмм красивых и аккуратных ягод нужно было отдать от 19 до 25 рублей, то во второй половине мая за нее просят меньше — от 9,9. Клюквы практически нет на прилавках, сложно отыскать и ежевику. Самой дорогой ягодой снова стала голубика. Ценник космический — от 69 до 90 рублей за килограмм. Малина тоже недешевое удовольствие: за 125 г нужно выложить 20−25 рублей.