Конкурент «ГринАгро»: Вьетнам построит в Приморье крупный молочный комплекс

Холдинг TH Group, крупный производитель молочных продуктов во Вьетнаме наряду с Vinamilk, сегодня, 21 мая, проведет официальный запуск строительства первой фазы животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойных коров в Яковлевском районе Приморья (ТОР «Михайловский»). Планируемый объем инвестиций на данном этапе оценивается в 13,6 млрд рублей. Это первый масштабный проект вьетнамского капитала на Дальнем Востоке РФ, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным ИА PrimaMedia, продукция «made in Primorye» большей частью будет поставляться на азиатский рынок — в Республику Корея и Китай. Соответственно, она будет отличаться от традиционных вкусовых предпочтений россиян. Тем не менее, конкуренцию на дальневосточном рынке, где бал правит приморский холдинг «ГринАгро», новый игрок точно разгонит. Если всё пойдет в соответствии с планом, а с этим у вьетнамского инвестора уже был не очень позитивный опыт в западных российских регионах, когда сроки строительства молочных ферм неоднократно сдвигались вправо, а в некоторых случаях и вовсе ставились на паузу.