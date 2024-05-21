Конкурент «ГринАгро»: Вьетнам построит в Приморье крупный молочный комплекс

Холдинг TH Group, крупный производитель молочных продуктов во Вьетнаме наряду с Vinamilk, сегодня, 21 мая, проведет официальный запуск строительства первой фазы животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойных коров в Яковлевском районе Приморья (ТОР «Михайловский»). Планируемый объем инвестиций на данном этапе оценивается в 13,6 млрд рублей. Это первый масштабный проект вьетнамского капитала на Дальнем Востоке РФ, сообщает ИА PrimaMedia.
Бизнесом в Приморье занимается ООО «ТиЭйч Рус Приморский», зарегистрированное в селе Варфоломеевка Яковлевского района специально под этот проект еще в 2017 году. Головной компанией при этом выступает вьетнамская TH milk food joint stock company.
Руководит приморской компанией генеральный директор TH Rus («дочка» TH True Milk, который является частью TH Group) Нго Тхань Хоан, также являющейся гендиректором «дочек» в Башкирии, Калужской и Московской областях.
Хочется верить, что в Приморье у TH Group осечек не будет, даже с учётом того, что проект получил не самый удачный земельный участок. Ранее вьетнамский инвестор уже построил молочные фермы в Подмосковье и Калужской области, запуск молокозавода в Калужской области намечен на весну 2025 года.
Отметим, что основательница и председатель стратегического совета TH Group госпожа Тхай Хыонг, одна из самых влиятельных женщин в бизнесе Вьетнама, очень верит в успех российских проектов и целенаправленно преодолевает все «подводные камни» местных реалий.
TH Group основана в 2009 году. Входящая в группу TH True Milk выпускает пастеризованное молоко, кефир, мороженое, питьевые йогурты, ароматизированное молоко, поставляет продукцию более чем в 40 стран. На долю ключевого бренда компании (TH True Milk) приходится около 50% вьетнамского молочного рынка. По площади охвата растениеводческий и животноводческий комплексы TH True Milk являются самыми большими в Азии.
Первоначально инвестпроект в Приморье предполагает строительство животноводческого комплекса для разведения молочных пород крупного рогатого скота. После выхода комплекса на проектную мощность предполагается перерабатывать более 60 тысяч тонн молока в год. Но такие объемы «переварить» даже дальневосточный рынок в целом не в состоянии. А вот куда более емкий азиатский — вполне.