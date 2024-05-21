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Прокуратура выявила завышение тарифов на коммунальные услуги в Хабаровске

ТСЖ «Костер» пересмотрит цены на коммуналку.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Индустриального района Хабаровска провела проверку начисления платы за коммунальные услуги, что привело к пересмотру тарифов ТСЖ «Костер». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По результатам проверки выявлено, что ТСЖ «Костер» с апреля по ноябрь 2023 года завышало тариф на электроэнергию. Это привело к увеличению платы за коммунальные услуги для собственника нежилого помещения в многоквартирном доме, общая сумма переплаты составила более 50 тысяч рублей.

— Прокуратура внесла руководству ТСЖ представление о необходимости устранения выявленных нарушений. В результате рассмотрения акта прокурорского реагирования был произведен перерасчет платы за коммунальные услуги с учетом реальных тарифов, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

По решению прокурора председатель ТСЖ привлечен к административной ответственности за нарушение порядка регулирования тарифов, ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

ЖКХ