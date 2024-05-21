Прокуратура выявила завышение тарифов на коммунальные услуги в Хабаровске

По результатам проверки выявлено, что ТСЖ «Костер» с апреля по ноябрь 2023 года завышало тариф на электроэнергию. Это привело к увеличению платы за коммунальные услуги для собственника нежилого помещения в многоквартирном доме, общая сумма переплаты составила более 50 тысяч рублей.