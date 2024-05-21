Прокуратура выявила завышение тарифов на коммунальные услуги в Хабаровске

Прокуратура Индустриального района Хабаровска провела проверку начисления платы за коммунальные услуги, что привело к пересмотру тарифов ТСЖ «Костер». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По результатам проверки выявлено, что ТСЖ «Костер» с апреля по ноябрь 2023 года завышало тариф на электроэнергию. Это привело к увеличению платы за коммунальные услуги для собственника нежилого помещения в многоквартирном доме, общая сумма переплаты составила более 50 тысяч рублей.
— Прокуратура внесла руководству ТСЖ представление о необходимости устранения выявленных нарушений. В результате рассмотрения акта прокурорского реагирования был произведен перерасчет платы за коммунальные услуги с учетом реальных тарифов, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
По решению прокурора председатель ТСЖ привлечен к административной ответственности за нарушение порядка регулирования тарифов, ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.