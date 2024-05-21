На мэрию Красноярска завели уголовное дело из-за аварийного дома

После публикации «МК в Красноярске» ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Также запрос в правоохранительные органы направил депутат Семен Сендерский, который и сообщил в СМИ о проблеме дома. В мае политику пришел документ из ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия о том, что было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения неустановленными лицами администрации Советского района Красноярска и мэрии Красноярска своих обязанностей, которые повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов жителей дома.