На мэрию Красноярска завели уголовное дело из-за аварийного дома

Об этом «МК в Красноярске» сообщил депутат Горсовета Семен Сендерский.
Ранее сообщалось об опасной постройке 1960-х годов, которая была возведена с нарушением технологии. Жилье разрушается, в подвале скапливается вода, по стене пошла трещина. В 2017 году здание признали аварийным, но снос был назначен на 2030 год.
После публикации «МК в Красноярске» ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Также запрос в правоохранительные органы направил депутат Семен Сендерский, который и сообщил в СМИ о проблеме дома. В мае политику пришел документ из ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия о том, что было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения неустановленными лицами администрации Советского района Красноярска и мэрии Красноярска своих обязанностей, которые повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов жителей дома.
Депутат отметил, что люди до сих пор живут в доме и добиваются расселения. В мэрии объясняют замедление сноса отсутствием денег.