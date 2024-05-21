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На мэрию Красноярска завели уголовное дело из-за аварийного дома

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с затягиванием сноса аварийного дома на улице Армейской, 25.

Источник: Соцсети

Об этом «МК в Красноярске» сообщил депутат Горсовета Семен Сендерский.

Ранее сообщалось об опасной постройке 1960-х годов, которая была возведена с нарушением технологии. Жилье разрушается, в подвале скапливается вода, по стене пошла трещина. В 2017 году здание признали аварийным, но снос был назначен на 2030 год.

После публикации «МК в Красноярске» ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Также запрос в правоохранительные органы направил депутат Семен Сендерский, который и сообщил в СМИ о проблеме дома. В мае политику пришел документ из ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия о том, что было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения неустановленными лицами администрации Советского района Красноярска и мэрии Красноярска своих обязанностей, которые повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов жителей дома.

Депутат отметил, что люди до сих пор живут в доме и добиваются расселения. В мэрии объясняют замедление сноса отсутствием денег.

СК